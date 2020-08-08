Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерными отходами

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Василий Заика
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Максим Кухар обозначил четыре способа, с помощью которых власти Незалежной смогут защитить страну.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf Kunstmann; YouTube / UKRLIFE.TV

Тема:
Украинский кризис

Украинский журналист Максим Кухар в эфире YouTube-канала предложил атаковать Россию ядерными отходами. По его словам, ракеты, укомплектованные подобным «мусором» можно использовать для защиты от внешних угроз, в том числе со стороны Москвы и других государств.

Максим Кухар озвучил четыре способа, благодаря которым киевские власти смогут отбиться от противника в случае начала войны. Журналист отметил, что, когда ослабнет контроль над вооружениями, в Незалежной смогут ввести в строй порядка 500 списанных советских ракет, которые будут снабжены ядерными отходами.

«Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях. <…> У нас есть технологии создания старых атомных ракет. У нас есть горы ядерных отходов», — заявил Максим Кухар.

Журналист из Незалежной уверен, что возможность развития подобного сценария возрастает с каждым днем.

Другой метод предусматривает разработку до десяти тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности. Максим Кухар утверждает, что Киев обладает такого рода оружием и его численность нужно наращивать.

«Если их выпустить в сторону какой-то страны штук 500 или полторы тысячи, то страна эта отправляется прямо в средние века. Когда разрушаются все мосты, все электростанции и вся инфраструктура, то ни о какой войне не может быть и речи. <…> Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века», — отметил журналист.

Третий способ являет собой усиление армейских подразделений Украины, благодаря которому киевские власти смогут забирать свои земли назад и противостоять врагу на границе.

Четвертый вариант предполагает вхождение Незалежной в состав разного рода коалиций антироссийской направленности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал полную историю провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии.

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