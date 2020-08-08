Стала известна предварительная причина возникновения пожара в Самаре, уничтожившего дома и хозпостройки на площади 1300 квадратных метров.

Как рассказала председатель совета ТОС поселка им. Шмидта Татьяна Максакова, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки. Далее сдетонировали газовые баллоны, которые отнесло на соседние участки, вследствие чего огонь охватил несколько домов.

По словам Максаковой, люди успели только выбежать из жилища, некоторые успели взять с собой только документы.

Пожар, начавшийся в Железнодорожном районе Самары по адресу улица Железноводская, 23 рано утром, смогли локализовать только через три часа. Работу спасателей осложняет сильный ветер.

Пока неизвестно, сколько семей осталось без крова.

В тушении пожара заняты 91 человек и 29 единиц техники. На месте также работают сотрудники правоохранительных органов, которые следят, чтобы не было случаев хищения чужой собственности.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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