Названа причина, по которой выгорело пол-улицы в Самаре — видео
Пожар, начавшийся рано утром, смогли локализовать только через три часа. Работу спасателей осложняет сильный ветер.
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Фото, видео: МЧС РФ
Стала известна предварительная причина возникновения пожара в Самаре, уничтожившего дома и хозпостройки на площади 1300 квадратных метров.
Как рассказала председатель совета ТОС поселка им. Шмидта Татьяна Максакова, пожар мог начаться из-за замыкания электропроводки. Далее сдетонировали газовые баллоны, которые отнесло на соседние участки, вследствие чего огонь охватил несколько домов.
По словам Максаковой, люди успели только выбежать из жилища, некоторые успели взять с собой только документы.
Пожар, начавшийся в Железнодорожном районе Самары по адресу улица Железноводская, 23 рано утром, смогли локализовать только через три часа. Работу спасателей осложняет сильный ветер.
Пока неизвестно, сколько семей осталось без крова.
В тушении пожара заняты 91 человек и 29 единиц техники. На месте также работают сотрудники правоохранительных органов, которые следят, чтобы не было случаев хищения чужой собственности.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru публиковал огненное видео, как люди спасаются на лодках из села в Якутии, которому угрожает пламя.
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