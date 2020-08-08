Бывший украинский депутат назвал киевлян «быдлом»
Олег Барна сделал громкое заявление при оценке рейтингов кандидатов в мэры столицы Украины.
Фото: Facebook @Oleg.Barna.Official
Экс-депутат Верховной рады Украины из «Блока Петра Порошенко» Олег Барна считает большинство жителей Киева быдлом. Об этом бывший народный избранник написал на своей странице в Facebook, комментируя рейтинг кандидатов в мэры украинской столицы.
«А вы скажете, что элита живет в Киеве? Нет, я не верю, потому что в Киеве большая часть — обычное быдло: сепаратистское, совковое, не думающее, коррупционное, которое мечтает о халяве, зарплате в четыре тысячи долларов и пенсии в тысячу долларов, (которой и в Польше нет)», — считает Барна.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, другой бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион в телеэфире велела русскоязычным гражданам Украины «паковать манатки» и уезжать в Москву.
- 8 авг
- Украинский журналист предложил атаковать Россию ядерными отходами
- 7 авг
- Националисты разгромили дом священника на Украине
- 7 авг
- Путин предложил Совбезу обсудить положение дел на постсоветском пространстве
- 7 авг
- Видео: Глюкозе запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма
- 6 авг
- Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
- 3 авг
- Видео: спецназ ворвался в банк Киева, где мужчина удерживает заложника
- 3 авг
- Геращенко назвал национальность захватившего в Киеве заложников в банке
- 3 авг
- Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование
- 3 авг
- Первые кадры с места захвата заложников в банке Киева
- 3 авг
- Террорист взял заложников в бизнес-центре Киева
Читайте также
65%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?