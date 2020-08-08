Бывший украинский депутат назвал киевлян «быдлом»

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Светлана Александрова
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Олег Барна сделал громкое заявление при оценке рейтингов кандидатов в мэры столицы Украины.

Бывший украинский депутат назвал киевлян «быдлом»

Фото: Facebook @Oleg.Barna.Official

Тема:
Украинский кризис

Экс-депутат Верховной рады Украины из «Блока Петра Порошенко» Олег Барна считает большинство жителей Киева быдлом. Об этом бывший народный избранник написал на своей странице в Facebook, комментируя рейтинг кандидатов в мэры украинской столицы.

«А вы скажете, что элита живет в Киеве? Нет, я не верю, потому что в Киеве большая часть — обычное быдло: сепаратистское, совковое, не думающее, коррупционное, которое мечтает о халяве, зарплате в четыре тысячи долларов и пенсии в тысячу долларов, (которой и в Польше нет)», — считает Барна.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, другой бывший депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион в телеэфире велела русскоязычным гражданам Украины «паковать манатки» и уезжать в Москву.

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