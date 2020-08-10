Медики устроили забастовку в Великобритании — видео

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Врачебный персонал не устраивают условия работы, сложившиеся из-за пандемии.

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Великобритании массовая забастовка медиков. И все из-за второй волны коронавируса. Условия работы врачей остаются сложными, а зарплаты не повышают.

Врачи и медсестры требуют справедливого отношения властей. На севере страны ввели новый локальный карантин. Правительство ограничило встречи людей в закрытых помещениях, если они не являются родственниками. То есть фактически запретило принимать гостей. По всему королевству ужесточен масочный режим.

Во Франции, Испании и Греции тоже фиксируют рост числа новых случаев заражения COVID-19. Медики считают, что всему виной — сезон отпусков. Улицы европейских городов патрулирует масочная полиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эпидемиолог допустил вторую волну коронавируса в мире осенью.

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