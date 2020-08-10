«Мамуля, я буду сильным»: Соболев посвятил гол умершей маме
Нападающий расплакался прямо на поле во время матча «Спартак» — «Сочи».
Фото: Instagram @a.sobolev97, @ teamrussia
Нападающий «Спартака» Александр Соболев посвятил гол в матче первого тура Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ) своей умершей маме, которая ушла из жизни 1 августа.
После исполненного гола в ворота команды «Сочи» футболист не смог сдержать слез и снял свою спортивную футболку, под которой оказалась еще одна — с фотографией его матери. Вся команда поддержала форварда, а сборная России также опубликовала на странице в Instagram пост со словами поддержки Соболеву.
Чуть позже футболист выложил в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост, который сильно растрогал его подписчиков.
«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю», — написал он, поблагодарив команду и болельщиков за оказанную поддержку.
К слову, как только стало известно о смерти матери Соболева, его многочисленные фанаты незамедлительно стали выражать ему свои соболезнования. Слова поддержки поступают и до сих пор. Так, на матче «Спартак-Сочи» (2:2) болельщики посвятили нападающему баннер и провели минуту молчания, воздержавшись от шумовой активности в начале игры.
Ранее 5-tv.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России.
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