«Мамуля, я буду сильным»: Соболев посвятил гол умершей маме

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Молодцова Анна
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Нападающий расплакался прямо на поле во время матча «Спартак» — «Сочи».

«Мамуля, я буду сильным»: Соболев посвятил гол умершей маме

Фото: Instagram @a.sobolev97, @ teamrussia

Нападающий «Спартака» Александр Соболев посвятил гол в матче первого тура Тинькофф — Российской Премьер-Лиги (РПЛ) своей умершей маме, которая ушла из жизни 1 августа.

После исполненного гола в ворота команды «Сочи» футболист не смог сдержать слез и снял свою спортивную футболку, под которой оказалась еще одна — с фотографией его матери. Вся команда поддержала форварда, а сборная России также опубликовала на странице в Instagram пост со словами поддержки Соболеву.

Чуть позже футболист выложил в своем Instagram-аккаунте эмоциональный пост, который сильно растрогал его подписчиков.

«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю», — написал он, поблагодарив команду и болельщиков за оказанную поддержку.

Instagram @a.sobolev97

К слову, как только стало известно о смерти матери Соболева, его многочисленные фанаты незамедлительно стали выражать ему свои соболезнования. Слова поддержки поступают и до сих пор. Так, на матче «Спартак-Сочи» (2:2) болельщики посвятили нападающему баннер и провели минуту молчания, воздержавшись от шумовой активности в начале игры.

Ранее 5-tv.ru писал, что владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата России.

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