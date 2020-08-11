Российские военные уничтожают подземные базы боевиков в Сирии
Операция саперов сейчас проводится на юго-востоке провинции Хама.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Российские ПВО в Сирии отразили атаку беспилотников. Сразу три летательных аппарата за последние сутки были выпущены в сторону авиабазы Хмеймим, все они были сбиты в небе.
Между тем масштабная наземная операция идет сейчас на освобожденных территориях в провинции Хама. Там работают российские саперы. Они уничтожают схроны оружия и подземные укрытия боевиков, а также ведут разминирование зданий.
Корреспондент Семен Еремин передает из Сирии. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии.
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