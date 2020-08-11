Российские военные уничтожают подземные базы боевиков в Сирии

Российские ПВО в Сирии отразили атаку беспилотников. Сразу три летательных аппарата за последние сутки были выпущены в сторону авиабазы Хмеймим, все они были сбиты в небе.

Между тем масштабная наземная операция идет сейчас на освобожденных территориях в провинции Хама. Там работают российские саперы. Они уничтожают схроны оружия и подземные укрытия боевиков, а также ведут разминирование зданий.

Корреспондент Семен Еремин передает из Сирии. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru публиковал полное видео подрыва российской колонны военных в Сирии.