Видео: Десятки жителей Китая едва не стали жертвами мощнейшего торнадо

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Сильнейший вихрь пронесся по туристическим объектам в северном регионе Внутренняя Монголия.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Liu Yu/Sipa Asia, 5-tv.ru

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Погода

Жители Китая приходят в себя после разрушительного смерча, который обрушился на север страны. Ураган прошелся по туристическому району, известному как Лебединое озеро, в автономном районе Внутренняя Монголия.

Очевидцы запечатлели, как огромный столб пыли приближается к базе отдыха. За считанные секунды вихрь перевернул и разрушил больше сотни строений. Пострадали 33 человека. Все они сейчас в больнице, трое в тяжелом состоянии.

А в Греции в результате наводнения восемь человек погибли. В районе острова Эвбия за несколько часов выпало больше половины годовой нормы осадков. Паводком размыло дороги, машины унесло течением на соседние улицы. Затоплено больше трех тысяч домов. Аварийные службы пытаются откачать воду и убрать мусор с береговой линии.

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Погода
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