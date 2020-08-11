Солист первого состава «Ласкового мая» борется с онкологией

Одноклассник Юрия Шатунова и солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико борется с онкологическим заболеванием. Соответствующее заявление сделал продюсер коллектива Андрей Разин.

В своем аккаунте в Instagram он отметил, что певец недавно победил коронавирус. Несмотря на это, инфекция спровоцировала развитие злокачественной опухоли.

«Я благодарен врачам больницы святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак легкого, поэтому мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака», — написал Андрей Разин.

Instagram @razin_andrei_lm

Продюсер «Ласкового мая» подчеркнул, что всегда выступал ярым противником курения и запрещал дымить всем участникам группы. Единственными, кто не выполнял распоряжения руководителя, были Александр Прико и Юрий Шатунов. Солисты начали курить в девятилетнем и шестилетнем возрасте соответственно. Андрей Разин сетует, что ничего не мог с этим поделать.

«И вот, теперь наступают такие тяжелые последствия. Лично я никогда не курил, поэтому здоровье у меня хорошее, никогда ничем не болел. А у Саши на почве COVID-19 развивается рак легкого, потому что легкие — очень слабенькие. Те, кто курит, очень подвержены таким серьезным заболеваниям. Надеемся, что мы справимся с этой болезнью», — рассчитывает продюсер.

Андрей Разин отметил, что вместе с женой Александра Прико делают все возможное, чтобы спасти солиста. Кроме того, продюсер выразил благодарность петербургским врачам за помощь участнику знаменитой группы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солист «Ласкового мая» находится в тяжелом состоянии.