Видео: сотрудникам ФСИН пришлось под руки вести едва стоящего на ногах Ефремова в суд

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 450

11 августа заслуженный артист России был доставлен в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу дела о смертельном ДТП.

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, как практически еле живого Михаила Ефремова сотрудники ФСИН буквально выносят из машины, чтобы доставить в здание Пресненского районного суда Москвы. Там сегодня должно состояться рассмотрение по существу уголовного дела о смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло 8 июня.

На записи видно, как Ефремов, согнувшись, едва стоит на ногах. Его под руки буквально несут на себе сотрудник службы исполнения наказания.

К слову, из квартиры артист выходил вполне бодро, однако было отчетливо видно, что он сильно хромает на правую ногу. Между тем, 10 августа появилась информация о прединсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.

Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.

При этом известно, что при инсульте или микроинсульте может произойти нарушение двигательных функций или частичная парализация конечностей.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.

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