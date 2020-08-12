Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера

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Алиса Маркова
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В Пресненском районном суде 12 августа должно было состояться очередное слушание по делу о «пьяном» ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Адвокат Ефремова заявил о переносе заседания суда после недомогания актера

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о переносе заседания суда после недомогания актера накануне. Судья назначил заседание на 18 августа. По информации 5-tv.ru, звезда кино сейчас в сознании, но по-прежнему находится в Боткинской больнице. Его состояние оценивается как стабильное. Когда актера отпустят из медучреждения — пока неизвестно.

Тем временем адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал о том, что 11 августа в суде планировалось выступление его подзащитных, он же в свою очередь намеревался предъявить от их лица гражданский иск к Ефремову.

«Недомогание подсудимого Ефремова внесло свои коррективы. Учитывая его плохое самочувствие я принял решение отложить оглашение гражданского иска на какое-то время, так как его значимость может негативно сказаться на здоровье подсудимого», — заявил Добровинский.

Михаила Ефремова привезли в Боткинскую больницу из Пресненского суда, где должно было состояться очередное заседание по делу о смертельной аварии. На слушании актеру стало плохо, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что юрист заподозрил Ефремова в «симуляции» приступа в суде.

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