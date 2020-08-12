Обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов устроил перепалку с судьей на очередном заседании по делу, которое прошло в среду в петербургском городском суде.

Во время процесса прокурор зачитывала отзывы профессиональных ученых об оппоненте Соколова Евгении Понасенкове. Слушающего материалы дела со скамьи подсудимых историка возмутила манера чтения документа. Он вскочил с места и эмоционально потребовал, чтобы показания зачитывались «четким и внятным голосом» и «строго то, что написано». По мнению Соколова, прокурор пропускала частицы «не» и «но», меняя тем самым смысл фразы.

«Я сейчас прослушал документ, который прекрасно знаю почти наизусть. Потому что это мнение выдающегося нашего ученого Лидии Ивченко… Эта ее характеристика Понасенкова просто убийственна, потому что он там прямо называется шутом. <….> Нужно читать правильно!» — заявил Соколов.

Судья попыталась вразумить подсудимого, но он продолжил возмущаться и сел на место только, когда судья потребовала не перебивать председательствующего.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, публицист Евгений Понасенков был приглашен на процесс в качестве свидетеля. Соколов утверждает, что давний научный оппонент в течение двух лет подвергал его травле, и именно это и стало причиной случившейся в ноябре 2019 года трагедии.