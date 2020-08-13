Любовь не туризм: влюбленные всего мира пытаются преодолеть закрытые границы

В соцсетях стремительно набирает популярность хэштег — любовь не туризм. Его запустили в поддержку разлученных из-за коронавируса пар.

Тысячи влюбленных во время пандемии оказались по разные стороны границ и вот уже несколько месяцев добиваются свидания со второй половинкой… Некоторые страны Евросоюза, например Финляндия, все-таки расчувствовались и сделали для влюбленных исключение.

Но на границе, как выяснила Марина Кравцова, факт отношений еще предстоит доказать.

«Я, аж, плачу второй раз уже».

«Ну не плачь, все будет хорошо. Надеюсь, что скоро все будет хорошо»

Терпеть вынужденную разлуку нет сил. Вероника и Влади. Она в Петербурге, он в Иматре строят планы, как проведут тот день, когда девушка пересечет русско-финскую границу.

«Пойдем гулять, будем фотографироваться, общаться, смеяться, с родителями будем барбекю устраивать. Я уже знаю, какие документы нужно, что надо, куда. Он уже тоже все готов мне предоставить», — рассказывает Вероника.

Для влюбленных в граждан Финляндии россиян въезд в страну открыт, и можно обойтись без штампа о регистрации брака — но свои чувства придется доказать пограничникам.

«Когда человек приезжает на границу, он или она должны рассказать пограничной службе некоторые факты об этих отношениях. Например, телефон, адрес или другие факты. Мы проверяем это, например, звоним указанному человеку. И потом принимаем решение — может этот человек въехать на территорию Финляндии или нет», — поясняет замкомандира погранслужбы Юго-Восточной Финляндии.

Как будут въезжать влюбленные — в финском консульстве не поясняют. Границы на замке, авиа и ж/д сообщения со страной нет.

План — как попасть к мужу в Словакию разрабатывает и петербурженка Елена.

«Словакия сейчас открыла границы с Австрией. И было бы замечательно, если бы, например, таких, как мы, разрешили, чтобы мы поехали в Австрию, а из Австрии мы поехали в Словакию, но Австрия не пускает», — рассуждает Елена Пчелкина.

Подруги и друзья по несчастью, разлученные закрытыми коронавирусом границами со своими половинками, объединились в движение «Любовь без границ». В российской группе сообщества таких уже больше тысячи. Въезд по любви разрешили уже десять европейских стран: Дания, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Исландия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Германия и Франция. Добираться туда невесты и женихи планируют на перекладных.

«Путь непростой — либо сейчас есть вывозные рейсы, которые летят напрямую и на них можно попасть по этим программам. И есть также рейсы с пересадкой через те направления, которые открыты», — объясняет создатель российской группы «Любовь без границ» Тамара Горелова.

У каждой страны свой перечень необходимых документальных свидетельств любви: чеки, билеты, приглашения. К тому же придется две недели отсидеть на карантине.

Инна на все готова — но, ей повезло меньше. В Италии — любовь не повод пересекать границу. С марта с итальянцем Антонио их связывает только общение по скайпу.

«Я ужасно страдаю, так же, как и она. Надеемся, что скоро это закончится, но прежде всего, что Италия откроет границы для влюбленных, состоящих в отношениях», — говорит Антонио.

Хотели встретиться в открытой для россиян Турции, но туда не пускают итальянцев.

«Люди предпринимают какие-то невероятные совершенно попытки проникнуть всевозможными способами, через другие страны, соблюдая карантин и прочее и прочее. Какая-то квинтэссенция абсурда я бы сказала — на что идут люди, чтобы воссоединиться», — рассказывает Инна.

Любовь — не туризм, утверждают разлученные сердца. Но пока большинство стран продолжают проверять чувства на прочность. Разлученные пары подключают пытливый ум для преодоления закрытых границ. И просят МИДы и консульства разных стран — сделать исключения, хотя бы ради любви.