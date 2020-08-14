В Петербурге задержали мужчину за связи с воюющей в Сирии подругой

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Анастасия Шадская
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Ранее судимый россиянин более десяти лет общается с женщиной, которая уже шесть лет воюет в арабской республике в рядах незаконных вооруженных формирований. Однако от полиции он это скрывал.

В Петербурге задержали мужчину за связи с воюющей в Сирии подругой

Фото: picture alliance / Fotostand

Тема:
Война в Сирии

В Петербурге правоохранительным органам удалось задержать российского гражданина Шамиля Гаджиева. Ранее судимого мужчину обвиняют в «несообщении о преступлении», пишет 78.ru.

Более десяти лет назад Гаджиев познакомился с некой Русиной Мухамбетовой — также гражданкой РФ. Они продолжали общаться в социальных сетях и мессенджерах, даже после того, как в 2014 году она уехала из России и неизвестными путями попала на территорию Сирии.

Последние шесть лет Мухамбетова воюет в рядах незаконных вооруженных формирований. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Задержанному в Петербурге мужчине вменяют то, что он знал о местонахождении женщины и характере ее деятельности, но в правоохранительные органы о подруге не сообщил, а также скрыл факт их знакомства. При задержании у него были обнаружены несколько смартфонов, а также холодное и огнестрельное оружие.

5-tv.ru писал, как ФСБ предотвратила теракт в Башкирии.

Тема:
Война в Сирии
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