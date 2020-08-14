«Правда глаза колет»: россияне поддержали Соседова в перепалке с Пригожиным

В споре Сергея Соседова и Иосифа Пригожина россияне встали на сторону музыкального критика, сообщает «Экономика сегодня». Как писал 5-tv.ru конфликт между двумя знаменитостями разгорелся после того, как журналист отреагировал на высказывание продюсера о своих расходах. Супруг певицы Валерии заявил, что ему нужно тратить не один миллион рублей в месяц. Соседов заявил на это, что подобные высказывания, в особенности в период кризиса, не приличны.

«Он плохо воспитан! Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете», — сказал критик.

Пригожин не остался в долгу и обрушился на нового оппонента с оскорблениями. Продюсер назвал журналиста «голубою устрицей» и пригрозил судом.

«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в жизни не видел. Покажите мне, что он сделал, чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость!» — отреагировал муж Валерии.

Соседов еще раз указал обидчику на невоспитанность и сказал, что не боится его угроз. Сам же критик отказался подавать в суд на Пригожина, хотя имел на это больше основания, чем его визави.

Интернет-пользователи в комментариях восхитились прямотой критика и с возмущением отреагировали на уровень жизни не слишком скромных селебрити.

«Правильно все Соседов сказал. Правда глаза колет»;

«Конечно, Соседов мне не нравится, но он всегда говорит правду нашим псевдозвездным артистам. Развелось поп-королей, примадонн, императоров и императриц»;

«Деньги затмили разум. Разучились принимать критику. Высокомерие, тщеславие не дают покоя»;

«При виде Пригожина мне тоже хочется сунуть два пальца в рот»;

«Вечно плачущий, что денег не хватает, всех вокруг осуждающий капризулька», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин рассказал о создании политической партии Валерии.