«Правда глаза колет»: россияне поддержали Соседова в перепалке с Пригожиным
Интернет-пользователи заступились за скандального критика и обрушились на оскорбившего его продюсера.
Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей
В споре Сергея Соседова и Иосифа Пригожина россияне встали на сторону музыкального критика, сообщает «Экономика сегодня». Как писал 5-tv.ru конфликт между двумя знаменитостями разгорелся после того, как журналист отреагировал на высказывание продюсера о своих расходах. Супруг певицы Валерии заявил, что ему нужно тратить не один миллион рублей в месяц. Соседов заявил на это, что подобные высказывания, в особенности в период кризиса, не приличны.
«Он плохо воспитан! Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете», — сказал критик.
Пригожин не остался в долгу и обрушился на нового оппонента с оскорблениями. Продюсер назвал журналиста «голубою устрицей» и пригрозил судом.
«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в жизни не видел. Покажите мне, что он сделал, чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость!» — отреагировал муж Валерии.
Соседов еще раз указал обидчику на невоспитанность и сказал, что не боится его угроз. Сам же критик отказался подавать в суд на Пригожина, хотя имел на это больше основания, чем его визави.
Интернет-пользователи в комментариях восхитились прямотой критика и с возмущением отреагировали на уровень жизни не слишком скромных селебрити.
«Правильно все Соседов сказал. Правда глаза колет»;
«Конечно, Соседов мне не нравится, но он всегда говорит правду нашим псевдозвездным артистам. Развелось поп-королей, примадонн, императоров и императриц»;
«Деньги затмили разум. Разучились принимать критику. Высокомерие, тщеславие не дают покоя»;
«При виде Пригожина мне тоже хочется сунуть два пальца в рот»;
«Вечно плачущий, что денег не хватает, всех вокруг осуждающий капризулька», — отреагировали юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин рассказал о создании политической партии Валерии.
- 13 авг
- Любовь не туризм: влюбленные всего мира пытаются преодолеть закрытые границы
- 13 авг
- Чистый госдолг России вновь стал положительным
- 13 авг
- «Все хотят есть!» — певица Азиза озвучила, сколько денег ей нужно в месяц
- 12 авг
- Нарколог заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации
- 11 авг
- «Поражены больше 20% легких»: Рита Дакота рассказала о своем состоянии
- 11 авг
- Российскую вакцину от СОVID-19 будут производить в пяти странах
- 11 авг
- Солист первого состава «Ласкового мая» борется с онкологией
- 11 авг
- Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
- 10 авг
- Антонио Бандерас в свой день рождения объявил, что заболел коронавирусом
- 10 авг
- «Как зовут твоего малыша?» — студенты-медики спасли мужчину с девятью ножевыми
Читайте также
56%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?