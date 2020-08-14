Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
По словам Бориса Круглого, заслуженный артист РФ не является тяжелым пьяницей.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
По словам специалиста, он наблюдает заслуженного артиста РФ и его семью порядка 20 лет. В настоящий момент состояние, в котором находится Михаил Ефремов, можно назвать предынсультным. Врач отметил, что подобные симптомы проявлялись у актера и раньше. Однако, сейчас знаменитость тяжело переживает последствия своей «пьяной» аварии.
Борис Круглый подчеркнул, что Михаил Ефремов не является алкоголиком и даже тяжелым пьяницей. Медик уверяет, что актер мог не пить по восемь-девять месяцев и плотно работать.
Несмотря на результаты медицинского освидетельствования, врач добавил, что Михаил Ефремов не употреблял никакие запрещенные препараты.
«Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне», — заверил Борис Круглый.
ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего Jeep и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до тюремного срока до 12 лет.
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