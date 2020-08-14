Адвокат Ефремова «потерял» своего подзащитного

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Алина Потёмкина
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Информации о том, находится актер в больнице или его выписали, у защитника нет.

Адвокат Ефремова «потерял» своего подзащитного

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что ему не известно о местонахождении его подзащитного. Ранее федеральный телеканал сообщал о выписке артиста из больницы со ссылкой на его врача.

«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — сказал Пашаев.

Михаил Ефремов был госпитализирован из здания суда 11 августа. Причиной тому послужил стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма. Сейчас жизни заслуженного артиста ничего не угрожает. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, ссылаясь на слова врачей, настаивал, что у артиста случился инсульт. Однако лично его правозащитник не видел, так как его не пустили в палату к больному из-за карантина. Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду о госпитализации Михаила Ефремова.

ДТП с участием артиста случилось 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на джипе и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм в больнице следующим утром. Теперь заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото протокола, в котором Михаил Ефремов признает вину в смертельном ДТП. Позже артист отказался признавать себя виновником аварии.

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