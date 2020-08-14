Адвокат Ефремова «потерял» своего подзащитного
Информации о том, находится актер в больнице или его выписали, у защитника нет.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил ТАСС, что ему не известно о местонахождении его подзащитного. Ранее федеральный телеканал сообщал о выписке артиста из больницы со ссылкой на его врача.
«Я не располагаю информацией о том, выписали его или нет, и не знаю, где он», — сказал Пашаев.
Михаил Ефремов был госпитализирован из здания суда 11 августа. Причиной тому послужил стеноз сосудов (сужение сосудов головного мозга — Прим.ред.), который мог развиться, возможно, из-за алкоголизма. Сейчас жизни заслуженного артиста ничего не угрожает. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев, ссылаясь на слова врачей, настаивал, что у артиста случился инсульт. Однако лично его правозащитник не видел, так как его не пустили в палату к больному из-за карантина. Ранее 5-tv.ru рассказывал всю правду о госпитализации Михаила Ефремова.
ДТП с участием артиста случилось 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на джипе и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм в больнице следующим утром. Теперь заслуженному артисту РФ грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото протокола, в котором Михаил Ефремов признает вину в смертельном ДТП. Позже артист отказался признавать себя виновником аварии.
- 14 авг
- Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
- 14 авг
- Адвокат Добровинский ответил на вопрос о симуляции Ефремова
- 14 авг
- Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
- 13 авг
- Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из суда
- 13 авг
- Ефремова перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы
- 13 авг
- Криминальный спектакль или реальная болезнь: Что произошло с Ефремовым накануне суда
- 12 авг
- «Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова
- 12 авг
- Самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок
- 12 авг
- У палаты Михаила Ефремова в реанимации дежурит охрана
- 12 авг
- «Я знал, что он пьет»: Друг Ефремова рассказал о последних днях актера перед ДТП
Читайте также
43%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?