Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова

|
Карина Бернтгольц
32

Ранее адвокат заслуженного артиста Эльман Пашаев заявил, что рассмотрение дела о «смертельной» аварии может не состояться 18 августа из-за состояния здоровья звезды.

Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Решение о том, сможет ли заслуженный артист РФ Михаил Ефремов участвовать в заседании по делу о «смертельном» ДТП, будет вынесено 18 августа — в день, на который назначено слушание. Об этом РБК сообщил источник в Пресненском районном суде.

Накануне адвокат звезды Эльман Пашаев в эфире «Первого канала» намекал, что дату заседания могут перенести в связи с проблемами со здоровьем Ефремова.

«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — отметил правозащитник, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения дела в суде 18 августа.

В то же время Пресненский суд Москвы окончательное решение о дате заседания еще не вынес.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
14 авг
Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
14 авг
Адвокат Ефремова «потерял» своего подзащитного
14 авг
Фото протокола, в котором Ефремов признает вину в смертельном ДТП
14 авг
Адвокат Добровинский ответил на вопрос о симуляции Ефремова
14 авг
Вся правда о госпитализации Михаила Ефремова
13 авг
Стала известна причина госпитализации Михаила Ефремова из суда
13 авг
Ефремова перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы
13 авг
Криминальный спектакль или реальная болезнь: Что произошло с Ефремовым накануне суда
12 авг
«Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова
12 авг
Самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:07
Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова
3:49
Природные афродизиаки: ТОП-3 продукта, повышающих либидо
3:25
«Была ей очарована»: Лариса Рубальская о погибшей Валентине Легкоступовой
3:18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
2:41
Брат Дональда Трампа госпитализирован с серьезным диагнозом
2:23
Стало известно предполагаемое место похорон Легкоступовой

Сейчас читают

День Василия Блаженного: что можно и что нельзя делать 15 августа
Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок