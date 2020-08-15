Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова
Ранее адвокат заслуженного артиста Эльман Пашаев заявил, что рассмотрение дела о «смертельной» аварии может не состояться 18 августа из-за состояния здоровья звезды.
Фото: ТАСС / Антон Новодережкин
Решение о том, сможет ли заслуженный артист РФ Михаил Ефремов участвовать в заседании по делу о «смертельном» ДТП, будет вынесено 18 августа — в день, на который назначено слушание. Об этом РБК сообщил источник в Пресненском районном суде.
Накануне адвокат звезды Эльман Пашаев в эфире «Первого канала» намекал, что дату заседания могут перенести в связи с проблемами со здоровьем Ефремова.
«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — отметил правозащитник, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения дела в суде 18 августа.
В то же время Пресненский суд Москвы окончательное решение о дате заседания еще не вынес.
Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.
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