Суд назвал дату решения о проведении заседания по делу Ефремова

Решение о том, сможет ли заслуженный артист РФ Михаил Ефремов участвовать в заседании по делу о «смертельном» ДТП, будет вынесено 18 августа — в день, на который назначено слушание. Об этом РБК сообщил источник в Пресненском районном суде.

Накануне адвокат звезды Эльман Пашаев в эфире «Первого канала» намекал, что дату заседания могут перенести в связи с проблемами со здоровьем Ефремова.

«Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет», — отметил правозащитник, отвечая на вопрос о возможности рассмотрения дела в суде 18 августа.

В то же время Пресненский суд Москвы окончательное решение о дате заседания еще не вынес.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.