Ефремова перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы

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Валентин Черников
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Врачи рассказали о состоянии актера после приступа.

Ефремова перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Госпитализированного в Боткинскую больницу Михаила Ефремова перевели из реанимационного отделения в неврологическое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как сказал врач, состояние актера стабильное, сохраняется тенденция к улучшению.

Как пояснил агентству адвокат Эльман Пашаев, к Ефремову по-прежнему не пускают. Накануне защитник актера заявил, что медики подтвердили у заслуженного артиста инсульт. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок. К такому выводу пришли эксперты, оценивая не только сообщения о здоровье заслуженного артиста, но и его адвоката.

Тема:
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