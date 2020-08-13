Ефремова перевели в неврологическое отделение Боткинской больницы

Госпитализированного в Боткинскую больницу Михаила Ефремова перевели из реанимационного отделения в неврологическое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. Как сказал врач, состояние актера стабильное, сохраняется тенденция к улучшению.

Как пояснил агентству адвокат Эльман Пашаев, к Ефремову по-прежнему не пускают. Накануне защитник актера заявил, что медики подтвердили у заслуженного артиста инсульт. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Ранее 5-tv.ru писал, что самочувствие Ефремова может помочь ему «вылежать» условный срок. К такому выводу пришли эксперты, оценивая не только сообщения о здоровье заслуженного артиста, но и его адвоката.