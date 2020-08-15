«Как он может признать вину?» — Пашаев о протоколе допроса Ефремова
Накануне было опубликовано фото протокола, в котором актер признает вину в смертельном ДТП. Авария произошла на Смоленской площади в Москве.
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Фото, видео: Пресс служба Таганского суда/ТАСС, 5-tv.ru
Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал публикацию фото протокола допроса звезды. В документе, снимок которого оказался в распоряжении 5-tv.ru, знаменитость признает свою вину в «смертельной» аварии на Смоленской площади в Москве.
В то же время правозащитник Ефремова напомнил о плохом состоянии здоровья артиста и поставил под сомнение распространившиеся сведения.
«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — сказал Пашаев в интервью для телеканала «360».
Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.
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