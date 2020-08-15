Адвокат заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал публикацию фото протокола допроса звезды. В документе, снимок которого оказался в распоряжении 5-tv.ru, знаменитость признает свою вину в «смертельной» аварии на Смоленской площади в Москве.

В то же время правозащитник Ефремова напомнил о плохом состоянии здоровья артиста и поставил под сомнение распространившиеся сведения.

«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — сказал Пашаев в интервью для телеканала «360».

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.