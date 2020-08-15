Обвиняемый в нападении на посольство РФ радикал был избит на Украине

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Анастасия Шадская
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В сентябре 2019 года Владимиру Кошовенко заочно были предъявлены обвинения. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Обвиняемый в нападении на посольство РФ радикал был избит на Украине

Фото: Facebook @volodymyr.koshovenko.9

Тема:
Украинский кризис

Украинский националист-радикал Владимир Кошовенко, обвиняемый в нападении на российское дипломатическое представительство в Киеве в 2016 году, подвергся избиению. Об этом он сообщил в соцсети, пишет РИА Новости.

По словам Кошовенко, инцидент произошел в городке Геническ Херсонской области на территории Украины. На отдыхе на него напала группа молодежи. По мнению радикала, ненависть «ко всему праукраинскому» могла послужить причиной произошедшего. Такой вывод он сделал после того, как почти не нашел украинской символики в курортном городе.

Также националист посетовал, что его стремление везде говорить только на «соловьином» украинском привело к косым взглядам местного населения, а потом и к нападению.

«Словно ты враг, чужак в родной стране», — заявил он.

Владимиру Кошовенко был заочно обвинен в нападении на посольство РФ в 2019 году — ему грозит до десяти лет тюрьмы.

5-tv.ru писал про заочный арест напавшего на Российский центр науки и культуры в Киеве.

Тема:
Украинский кризис
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