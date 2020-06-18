Напавший на Российский центр науки и культуры в Киеве заочно арестован
Россиянин объявлен в международный розыск.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, СК РФ
Суд заочно арестовал гражданина России Михаила Агафонова, обвиняемого в нападении на здание Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, следствие получило неопровержимые доказательства участия Агафонова в антироссийской акции в столице Украины совместно с представителями местных националистических организаций.
«По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сообщила Петренко.
В ходе нападения Агафонов в составе группы других злоумышленников забросал камнями и другими предметами фасад здания, нанеся ему существенный материальный ущерб. Также из-за инцидента была нарушена работа дипучреждения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство РФ в Киеве. В марте этого года радикалы обстреляли здание пиротехническими изделиями и надругались над российским флагом.
- 17 июн
- Хорватский футболист, кричавший «Слава Украине», переедет в Россию?
- 16 июн
- Мэр Киева Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире
- 16 июн
- Москва направила ноту протеста Киеву из-за антироссийской акции 12 июня
- 15 июн
- У отца экс-президента Украины Петра Порошенко случился инсульт
- 12 июн
- Политолог: Украина выстрадала себе «стеклянные бусы», став партнером НАТО
- 12 июн
- Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня
- 11 июн
- Порошенко забыл родной язык во время скандала у генпрокурора Украины — видео
- 11 июн
- Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
- 10 июн
- «Добровольно не отдадут»: экс-глава МИД Украины научил Зеленского, как вернуть Крым
- 10 июн
- «Слабая позиция»: Политолог об условии Зеленского по восстановлению отношений с Россией
Читайте также
78%
-0.27 78.38
-0.66
Нашли ошибку?