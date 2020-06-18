Напавший на Российский центр науки и культуры в Киеве заочно арестован

Суд заочно арестовал гражданина России Михаила Агафонова, обвиняемого в нападении на здание Российского центра науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, следствие получило неопровержимые доказательства участия Агафонова в антироссийской акции в столице Украины совместно с представителями местных националистических организаций.

«По ходатайству следствия судом Агафонов заочно арестован, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой)», — сообщила Петренко.

В ходе нападения Агафонов в составе группы других злоумышленников забросал камнями и другими предметами фасад здания, нанеся ему существенный материальный ущерб. Также из-за инцидента была нарушена работа дипучреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство РФ в Киеве. В марте этого года радикалы обстреляли здание пиротехническими изделиями и надругались над российским флагом.