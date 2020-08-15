Добровинский прокомментировал подлинность протокола допроса Ефремова

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Карина Бернтгольц
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Накануне было опубликовано фото протокола, в котором актер признает вину в аварии в Москве, в результате которой погиб Сергей Захаров.

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал публикацию фотографии судебного протокола, согласно которому Михаил Ефремов признал свою вину в «смертельном» ДТП на Смоленской площади в Москве. По словам правозащитника семьи Сергея Захарова, соответствующий протокол значится в материалах дела.

«Данный протокол допроса подлинный, он есть в материалах дела», — цитирует ТАСС Добровинского.

Согласно протоколу, фотография которого появилась в распоряжении 5-tv.ru, Ефремов раскаивается в содеянном. Данный документ подписан Эльманом Пашаевым — адвокатом заслуженного артиста.

В то же время ранее Пашаев, комментируя протокол, напомнил о том, что у его подзащитного наблюдаются проблемы со здоровьем.

«Человек в больнице находится, как может признать свою вину?» — сказал Пашаев в интервью для телеканала «360».

Михаила Ефремова госпитализировали из Пресненского суда, где проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП. На слушании актеру стало плохо. Его вынесли из здания на носилках. После погрузили в карету скорой помощи. У заслуженного артиста заподозрили инсульт. Однако позже, после обследования, предварительный диагноз не подтвердился. Из-за ухудшения самочувствия подсудимого процесс отложили на 18 августа.

Согласно обновленной информации, Ефремов уже вернулся из больницы домой.

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