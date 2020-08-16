Экстрасенс: татуировка Легкоступовой могла привлечь смерть в ее судьбу
На теле ушедшей из жизни исполнительницы хита «Ягода-малина» был рисунок, изображающий скелет из американского мультфильма «Труп невесты».
Фото: www.globallookpress.com © Evguenii Matveev
Экстрасенс Дарья Миронова прокомментировала трагическую гибель певицы Валентины Легкоступовой, скончавшейся в 54 года. По словам ясновидящей, негативные события в жизнь звезды могла принести ее татуировка. На теле знаменитости был рисунок, изображающий скелет из американского мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».
Медиум убеждена: символы в виде крестов или скелетов способны привлечь к обладателю скорую гибель, поэтому лучше отказаться от подобных татуировок и заменить их на более позитивные знаки, положительно влияющие на карму человека.
«Если мы рисуем кресты, скелетов — мы привлекаем смерть. Как правило, такая смерть может быть отягощена тяжелыми физическими обстоятельствами. Особенно, если рисуются образы скелетов и это связано с определенным энергетическим посылом», — сообщила Миронова в интервью Nation News.
Экстрасенс отметила, что символы в виде скелетов на теле крайне опасны. Они приводят к смерти из-за травм и несчастных случаев.
«В ее случае, я считаю, имел место алкоголь, какая-то компания и нанесение ей вреда по неосторожности», — резюмировала Миронова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Штурм назвала предполагаемого виновника смерти Валентины Легкоступовой.
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