«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 981

Артистка не понаслышке знает, что могло происходить в доме певицы перед ее смертью.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Обстоятельства смерти 54-летней певицы Валентины Легкоступовой продолжают будоражить умы поклонников и беспокоить ее близких и друзей. Одна из лучших подруг покойной, эстрадная исполнительница Наталья Штурм рассказала 5-tv.ru, кто и что могло привести к смерти Легкоступовой.

Виновником Штурм считает третьего мужа артистки. По ее словам, до внезапного развода с Алексеем Григорьевым и скоропалительной свадьбы с Юрием Фирсовым она пять лет знала избранника. Они общались в социальных сетях, но ни о замужестве, ни о венчании она не думала.

«Я думаю, это было кем-то профинансировано», — сказала она.

По мнению Натальи Штурм, свадьба могла быть выгодна Валентине, карьера которой пошла на спад. А вот во влюбленности Фирсова она не сомневается. Но это было опасное чувство — особенно для брака со звездой.

«Поклонник — это мировоззрение, суть его характера, — пояснила Штурм. — Он воспринимает звезду, как награду себе. Он не мог адекватно оценивать жизнь с ней».

Это и стало началом конца. Наталья Штурм пояснила, что никогда не видела Легкоступову пьяной, но алкогольные посиделки из-за личных проблем представить может. И тут на первый план снова выходит Юрий Фирсов — почему не остановил жену, почему не отвез ее в больницу после падения, почему не вызвал скорую?

«То, что он ее не бил, я допускаю. Она бухала с ним, как он сказал, энное количество недель, — напомнила Штурм. — В этом его вина — прямая и косвенная».

Наталья не верит, что можно будет точно установить степень вины Фирсова. По собственном опыту пережитого домашнего насилия она знает, что медицинская экспертиза всегда делает двойственные выводы из осмотра жертвы на предмет наличия побоев.

«Это висяк, они были вдвоем, — печально делает выводы Штурм. — Что произошло? Можно говорить что угодно».

Ранее 5-tv.ru приводил мнение ясновидящей о причинах трагической судьбы и смерти Валентины Легкоступовой.

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Умерла Валентина Легкоступова
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