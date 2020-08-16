Кому достанутся права на песни Валентины Легкоступовой?

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Софья Зуева
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Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в 54 года. Дети звезды винят в ее смерти Юрия Фирсова.

Кому достанутся права на песни Валентины Легкоступовой?

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Алкоголизм не мог стать причиной смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, считает блогер Вадим Манукян. Певица не употребляла спиртные напитки, но если именно они привели к трагедии, то это очень прискорбно, сообщил он изданию Nation News.

«Конечно, меня удивляет, что дочь говорит о том, что был задействован алкоголь. Но я знал ее несколько лет, она говорила, что никогда не пила, что она была противником алкоголя. Если есть факт, что в последние месяцы она начала выпивать, то это масштабная трагедия», — поделился Манукян.

Что же касается прав на песни Легкоступовой, то Манукян полагает, что они достанутся матери и детям артистки. По его мнению, вряд муж знаменитости будет на них претендовать, учитывая всю ситуацию.

«Не исключено, что и муж на что-то будет претендовать. Хотя в нынешней ситуации я сомневаюсь, что он будет права качать. Потому что ситуация трагическая сложилась», — предполагает Манукян.

Артистка Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни в московской больнице 14 августа. Дети звезды винят в гибели матери ее мужа Юрия Фирсова.

6 августа дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обнаружила мать и ее избранника в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка отвезла обоих в наркологическую клинику. На утро Юрий Фирсов покинул медучреждение, оставив певицу одну. В ночь на 8 августа состояние знаменитости ухудшилось, и она впала в кому.

Валентину Легкоступову в срочном порядке перевели в другую больницу, где диагностировали кровоизлияние и ушиб головного мозга. Ей экстренно провели трепанацию черепа. После операции знаменитость несколько суток провела в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, 15 августа в 15.30 по московскому времени сердце заслуженной артистки остановилось.

Ранее 5-tv публиковал информацию о предварительной причине получения травм Валентиной Легкоступовой.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
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