Кому достанутся права на песни Валентины Легкоступовой?
Исполнительница хита «Ягода-малина» скончалась в 54 года. Дети звезды винят в ее смерти Юрия Фирсова.
Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya
Алкоголизм не мог стать причиной смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, считает блогер Вадим Манукян. Певица не употребляла спиртные напитки, но если именно они привели к трагедии, то это очень прискорбно, сообщил он изданию Nation News.
«Конечно, меня удивляет, что дочь говорит о том, что был задействован алкоголь. Но я знал ее несколько лет, она говорила, что никогда не пила, что она была противником алкоголя. Если есть факт, что в последние месяцы она начала выпивать, то это масштабная трагедия», — поделился Манукян.
Что же касается прав на песни Легкоступовой, то Манукян полагает, что они достанутся матери и детям артистки. По его мнению, вряд муж знаменитости будет на них претендовать, учитывая всю ситуацию.
«Не исключено, что и муж на что-то будет претендовать. Хотя в нынешней ситуации я сомневаюсь, что он будет права качать. Потому что ситуация трагическая сложилась», — предполагает Манукян.
Артистка Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни в московской больнице 14 августа. Дети звезды винят в гибели матери ее мужа Юрия Фирсова.
Ранее 5-tv публиковал информацию о предварительной причине получения травм Валентиной Легкоступовой.
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