Названа предварительная причина получения травм Легкоступовой

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Алиса Маркова
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Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа в возрасте 54 лет.

Названа предварительная причина получения травм Легкоступовой

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Названа предварительная причина получения травм Валентиной Легкоступовой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятнее всего, криминальной составляющей нет, причиной многочисленных ушибов мог стать несчастный случай.

Тем временем в Следственном комитете отмечают, что проверка по факту получения Валентиной Легкоступовой черепно-мозговой травмы продолжается.

Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла, не приходя в сознание, в больнице в пятницу, 14 августа. Как рассказал супруг певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, она получила травму, когда упала в ванной. Якобы в тот момент она ударилась головой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентину Легкоступову в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве 7 августа нашла дочь. Она отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Позже певица впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти.

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Умерла Валентина Легкоступова
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