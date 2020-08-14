Названа предварительная причина получения травм Легкоступовой
Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла 14 августа в возрасте 54 лет.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Названа предварительная причина получения травм Валентиной Легкоступовой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятнее всего, криминальной составляющей нет, причиной многочисленных ушибов мог стать несчастный случай.
Тем временем в Следственном комитете отмечают, что проверка по факту получения Валентиной Легкоступовой черепно-мозговой травмы продолжается.
Исполнительница хита «Ягода-малина» умерла, не приходя в сознание, в больнице в пятницу, 14 августа. Как рассказал супруг певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, она получила травму, когда упала в ванной. Якобы в тот момент она ударилась головой.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентину Легкоступову в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве 7 августа нашла дочь. Она отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Позже певица впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти.
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