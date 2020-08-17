Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?

В минувшую пятницу, 14 августа, ушла из жизни заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова. О причинах ее смерти продолжают спорить не только родственники, но и коллеги, а также поклонники. Вместе с тем не менее жгучий интерес общественность проявляет и к вопросу, касающемуся ее наследства.

Известно, что собственностью Легкоступовой была небольшая квартира в столице, расположенная у метро «Текстильщики». Кроме того, звезда владела риэлтерским бизнесом и авто, который, по слухам, незадолго до трагедии угнал ее собственный сын Матвей.

В беседе с 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, кто с точки зрения закона может стать первоочередным наследником имущества покойной артистки.

«Ситуация касательно Легкоступовой обещает быть классической, как это ни странно. В чем традиционность таких историй? Когда умирает близкий человек, родственники начинают спорить, кто был ближе, кто дальше, кто помогал, кто — нет. Но, хочу заметить, что с точки зрения закона это не имеет никакого значения», — пояснил юрист.

Сергей Жорин напомнил, что первоочередными наследниками являются дети, родители, а также супруг или супруга умершего человека в случае, если на момент смерти брак не был расторгнут.

Таким образом, вне зависимости от желания близких людей Валентины Легкоступовой лишить ее третьего супруга — яхтсмена Юрия Фирсова — возможности заполучить имущество звезды, реализовать это будет нереально. Напомним: некоторые родственники певицы выразили протест против дележа наследства с Фирсовым, поскольку считают его причастным к смерти артистки.

«Мама тоже является наследником первой очереди, наследство будет делиться в равных долях. Если кто-то из наследников откажется от своей части в пользу кого-то, то равенство долей может измениться», — заметил адвокат.

Жорин обратил внимание на еще один немаловажный факт — музыкальные композиции, принадлежащие Легкоступовой. По закону, права на все эти произведения также входят в общую наследственную массу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Валентина Легкоступова успела сообщить собственной дочери до того, как впала в кому.