Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?

Певица Валентина Легкоступова сообщила дочери о своей роковой травме незадолго до того, как впала в кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Со слов наследницы Анетты Бриль, мать сказала ей, что сама упала и ударилась головой, после чего по меньшей мере два дня оставалась без медицинской помощи и надеялась на выздоровление.

То же самое, по информации издания, рассказал на допросе в полиции вдовец Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, с которым певица провела последние недели жизни в одной квартире. По его словам, звезда оступилась в ванной и упала на пол. Дочь приехала навестить мать спустя несколько дней после травмирования исполнительницы. Увидев, в каком состоянии Легкоступова и ее муж, Бриль отвезла их в наркологическую клинику, откуда впоследствии артистку перевели в больницу после ее жалоб на сильную головную боль.

Несмотря на намеки со стороны родных артистки на причастность к ее гибели новоиспеченного мужа, в общении с правоохранителями никто из членов семьи не высказал предположений о его виновности. Соседи супружеской пары подтвердили, что Легкоступова и Фирсов выпивали, но жили мирно. Жители близлежащих квартир не замечали между ними ссор и тем более драк.

Следствие рассматривает версию о несчастном случае в качестве основной. Как уточняют источники 5-tv.ru, по итогам проверки Следственный комитет скорее всего откажет в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет. За неделю до этого медики диагностировали у нее кровоизлияние и ушиб головного мозга. Артистка впала в кому и умерла, не приходя в сознание, так как к этому моменту ее травма была неоперабельна.

Ранее 5-tv.ru писал, почему медики не смогли спасти Легкоступову.