Рубля хватит: почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег
Со здоровьем актера в последнее время происходят какие-то непонятные метаморфозы. Сначала врачи подозревали у него инсульт, потом заговорили об ишимической атаке.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей, 5-tv.ru
Компенсацию в рубль потребовали потерпевшие по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. В Пресненском суде столицы возобновили слушания, прерванные неделю назад, когда актеру стало плохо прямо в зале заседаний.
Что это был за приступ? Как артист чувствует себя сейчас? Подробности в репортаже Кирилла Олькова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова.
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