Рубля хватит: почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег

Компенсацию в рубль потребовали потерпевшие по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют Михаила Ефремова. В Пресненском суде столицы возобновили слушания, прерванные неделю назад, когда актеру стало плохо прямо в зале заседаний.

Что это был за приступ? Как артист чувствует себя сейчас? Подробности в репортаже Кирилла Олькова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова.