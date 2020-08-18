«Через 24 часа все восстанавливается»: невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова
Транзиторную ишемическую атаку в народе часто называют микроинсультом, но последствия у этого приступа совсем другие.
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Фото, видео: Globallookpress / Джапаридзе Михаил; 5-tv.ru
Невролог Александр Евдокимов подтвердил в интервью 5-tv.ru, что судя по выписке из Боткинской больницы, где провел три дня Михаил Ефремов, настоящего инсульта у актера действительно не было. По словам врача, транзиторные ишемические атаки, которые значатся в документе в строке «диагноз» в народе называют микроинсультом, но эти сходные по симптомам заболевания отличаются последствиями.
«Это функциональное состояние, оно может возникать на фоне острого спазма сосудов, в основном артерий. И там изменения носят приходящий характер. Например, если у человека идет транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать, то есть идет поражение ишемическое, но через 24 часа все восстанавливается. Если не восстанавливается, то это уже органическая патология, то есть на снимках можно увидеть очаги в головном мозге уже. В этом у них разница», — пояснил Евдокимов.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял, что врачи столичной Боткинской больницы диагностировали у актера инсульт, но многие полагали, что он мог симулировать приступ. Сегодня в распоряжении журналистов оказалась выписка из больницы, в которой был указан настоящий диагноз.
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