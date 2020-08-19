Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить

|
Андрей Чапыгин
22

Адвокат Александр Добровинский поделился подробностями недавней госпитализации актера.

Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Врач Боткинской больницы порекомендовал актеру Михаилу Ефремову бросить курить, перестать есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта, чтобы избежать инсульта. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире одной из телевизионных передач.

«Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать какие советы дает врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают «где инсульт? — инсульта нет», — сказал Добровинский.

Советы специалисты дали после недавней госпитализации актера. Ефремову стало плохо прямо во время заседания суда, так что из зала его отвезли на скорой в больницу. Предполагалось, что это инсульт, однако позднее эту информацию опровергли. В итоге ему диагностировали повторные транзиторные ишемические атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам личного врача Ефремова, актер не является алкоголиком и никогда не употреблял наркотические препараты.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
18 авг
«Через 24 часа все восстанавливается»: невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова
18 авг
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
18 авг
Стал известен настоящий диагноз Ефремова при госпитализации
18 авг
Реинкарнация Ефремова: Добровинский о реакции актера в суде
18 авг
Добровинский предъявил гражданский иск к Ефремову на сумму в один рубль
18 авг
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
18 авг
«Готовы два варианта»: адвокат семьи Захарова о гражданских исках к Ефремову
18 авг
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера
18 авг
Совокупность каких факторов привела к гибели пострадавшего в ДТП с Ефремовым?
18 авг
Каковы были шансы выжить у пострадавшего в ДТП с Ефремовым? Ответ эксперта

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:29
Кандидатов от партии «Новые люди» зарегистрировали на выборах в 12 регионах РФ
1:08
Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить
0:45
На фоне протестов: Лукашенко и оппозиция обменялись взаимными обвинениями
0:22
Тамара Глоба поведала о повышенной опасности в период новолуния
0:06
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
0:01
Преображение Господне или Яблочный спас: Традиции и смысл праздника

Сейчас читают

«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок