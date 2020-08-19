Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить
Адвокат Александр Добровинский поделился подробностями недавней госпитализации актера.
Фото: ТАСС / Карпухин Сергей
Врач Боткинской больницы порекомендовал актеру Михаилу Ефремову бросить курить, перестать есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта, чтобы избежать инсульта. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире одной из телевизионных передач.
Советы специалисты дали после недавней госпитализации актера. Ефремову стало плохо прямо во время заседания суда, так что из зала его отвезли на скорой в больницу. Предполагалось, что это инсульт, однако позднее эту информацию опровергли. В итоге ему диагностировали повторные транзиторные ишемические атаки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам личного врача Ефремова, актер не является алкоголиком и никогда не употреблял наркотические препараты.
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