Врачи настоятельно советуют Ефремову бросить курить

Врач Боткинской больницы порекомендовал актеру Михаилу Ефремову бросить курить, перестать есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта, чтобы избежать инсульта. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире одной из телевизионных передач.

«Я вам не могу сказать всех секретов, но могу сказать какие советы дает врач Боткинской больницы: бросить курить, не есть жирную пищу и наблюдаться у терапевта. Меня спрашивают «где инсульт? — инсульта нет», — сказал Добровинский.

Советы специалисты дали после недавней госпитализации актера. Ефремову стало плохо прямо во время заседания суда, так что из зала его отвезли на скорой в больницу. Предполагалось, что это инсульт, однако позднее эту информацию опровергли. В итоге ему диагностировали повторные транзиторные ишемические атаки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам личного врача Ефремова, актер не является алкоголиком и никогда не употреблял наркотические препараты.