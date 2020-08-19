Власти Латвии не признают Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии

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Анастасия Шадская
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Занявшее второе место кандидат в президенты сейчас находится в соседней Литве, где ей оказывается всесторонняя помощь.

Власти Латвии не признают Тихановскую победителем на выборах в Белоруссии

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выступил в эфире национального телевидения и сообщил позицию правительства страны по делу Светланы Тихановской. Признать ее победу на выборах президента Белоруссии не представляется возможным, ведь реальные результаты голосования не знает никто, сообщили в РИА Новости.

«Есть сведения, что после сжигались бюллетени, — заявил глава латвийского МИД. — Никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов. Имели место масштабные фальсификации».

После выборов в Белоруссии, официально завершившихся 9 августа перевесом в 80% голосов в пользу Александра Лукашенко, страну охватили массовые демонстрации. На акциях протеста требуют признать победу за Светланой Тихановской, покинувшей страну, Ирландия, Британия и Канада официально не согласны с результатами.

В Европарламенте назвали Лукашенко персоной нон-грата, но в Латвии считать победителем Тихановскую не могут. Для этого требуется повторное голосование с участием международных наблюдателей.

Сама Тихановская 19 августа обратилась к лидерам европейских стран с просьбой не признавать результаты выборов в Белоруссии, поддержав ее позицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии думает о роли Тихановской в будущем страны.

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