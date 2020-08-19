Корабли ВМФ обеспечивали охрану судов на строительстве «Северного потока — 2»

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Анастасия Шадская
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Проект строительства газопровода из России в Европу не устраивает ряд стран, которые резко возражают против него.

Корабли ВМФ обеспечивали охрану судов на строительстве «Северного потока — 2»

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Тема:
Северный поток — 2

Заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов рассказал об участии кораблей военно-морского флота (ВМФ) России при переходе судов с Дальнего Востока к месту работ по проекту «Северный поток — 2». Они обеспечивали им безопасность от возможных диверсий, пишет «КоммерсантЪ».

Попов напомнил, что есть «другие страны», которых не устаивает появление российского газопровода в Германии. Не уточнив, какие именно это государства, он указал, что при доставке оборудования к месту прокладки был риск провокаций с их стороны.

«Корабли ВМФ обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна и судов снабжения из Владивостока в Калининград», — рассказал он.

Речь идет о судах «Академик Черский», «Иван Осипенко» и «Остап Шеремет». Первый представляет особенную ценность, потому что может закончить недостроенные 6% трубопровода. Сейчас он находится в немецком порту Мукран, где расположена логистическая база проекта.

«Северный поток — 2» — продолжение уже запущенного «Северного потока». Он проходит по дну Балтийского моря прямиком в Германию, но из-за введенных США санкций работы были остановлены на финальном этапе.

Ранее 5-tv.ru писал, что против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили в ЕС.

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