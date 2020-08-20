Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова

Пашаев представил тайного, свидетеля, который должен докаазать, что Михаил Ефремов невиновен в смертельной аварии. В Пресненском суде Москвы продолжаются заседания по делу о «пьяном» ДТП, устроенном заслуженным артистом 8 июня на Смоленской площади.

Тайный свидетель, найденный Пашаевым — некто Александр Кобец, который оказался на месте ДТП одним из первых. По его словам, он подбежал к внедорожнику артиста сразу после аварии, и на водительском месте был не Ефремов. Свидетель утверждает, что он узнал бы известного артиста.

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В свою очередь, Пашаев утверждает, что на подушках безопасности с водительского места не обнаружено ни крови, ни слюны Михаила Ефремова.

На суде Кобец также рассказал, что откликнулся на призыв Пашаева, размещенный в сети, где юрист искал свидетелей ДТП на Смоленской площади. Посчитав себя ответственным встать на защиту невиновного человека тайный свидетель связался с Пашаевым через Facebook. Кобец подтвердил, что он знает об ответственности за дачу ложных показаний.

Адвокат артиста обещал представить тайного свидетеля еще накануне, но он так и не появился. При этом юрист Ефремова пригласил в суд эксперта Фиалко, который составил свой отзыв на техническую экспертизу суда. Специалист посчитал, что анализ был недостаточно всесторонним, так как, например, не были рассмотрены вероятности управления автомобилем через спутник, и не представлена статистика ДТП на Смоленской площади, зависящая по мнению эксперта от «энергетических дыр».