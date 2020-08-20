Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова

|
Марина Неруцких
5 510

Адвокат артиста обещал это сделать еще накануне.

Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Пашаев представил тайного, свидетеля, который должен докаазать, что Михаил Ефремов невиновен в смертельной аварии. В Пресненском суде Москвы продолжаются заседания по делу о «пьяном» ДТП, устроенном заслуженным артистом 8 июня на Смоленской площади.

Тайный свидетель, найденный Пашаевым — некто Александр Кобец, который оказался на месте ДТП одним из первых. По его словам, он подбежал к внедорожнику артиста сразу после аварии, и на водительском месте был не Ефремов. Свидетель утверждает, что он узнал бы известного артиста.

5-tv.ru

В свою очередь, Пашаев утверждает, что на подушках безопасности с водительского места не обнаружено ни крови, ни слюны Михаила Ефремова.

На суде Кобец также рассказал, что откликнулся на призыв Пашаева, размещенный в сети, где юрист искал свидетелей ДТП на Смоленской площади. Посчитав себя ответственным встать на защиту невиновного человека тайный свидетель связался с Пашаевым через Facebook. Кобец подтвердил, что он знает об ответственности за дачу ложных показаний.

Адвокат артиста обещал представить тайного свидетеля еще накануне, но он так и не появился. При этом юрист Ефремова пригласил в суд эксперта Фиалко, который составил свой отзыв на техническую экспертизу суда. Специалист посчитал, что анализ был недостаточно всесторонним, так как, например, не были рассмотрены вероятности управления автомобилем через спутник, и не представлена статистика ДТП на Смоленской площади, зависящая по мнению эксперта от «энергетических дыр».

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
20 авг
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
20 авг
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
20 авг
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова
20 авг
«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения
20 авг
Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей
20 авг
Маски сорваны? Сегодня выступит ключевой свидетель защиты по Ефремову
19 авг
Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства
19 авг
Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
19 авг
Конспирология или факты? Чем запомнился очередной день в суде по Ефремову
19 авг
Эксперт Пашаева считает, что в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Стал известен приоритетный диагноз Навального
17:06
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
16:50
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
16:47
Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
16:42
Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
16:39
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

Сейчас читают

Валентину Легкоступову кремировали
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок