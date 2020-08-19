Эксперт Пашаева считает, что в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП

В Пресненском суде Москвы были заслушаны доказательства со стороны защиты заслуженного артиста Михаила Ефремова. Среди прочих свидетелей также был вызван эксперт Юрий Фиалко, который дал свой отзыв на проведенную судом техническую экспертизу механизма ДТП.

Кроме того, что специалист обратил внимание на отсутствие проб воздуха с места ДТП на Смоленской площади, не представленной информации о проведенных плановых и внеплановых ремонтных работах автомобилей, Фиалко также отметил следующие факторы, на которые не обратили внимание предыдущие эксперты:

отсутствие по статистики места ДТП «Энергетическая дыра», аномалии;

не раскрыт вопрос возможности внешнего воздействия через спутник или иным путем на управление двигателем через электронные системы;

нет данных о погоде, например об «энергетическом сгустке» грозового характера;

не отработана версия о вбросе каких-либо отравляющих веществ через кондиционер.

Также Фиалко обращает внимание — в сети все чаще появляется информация, что хакеры заставляют чужие машины подчиняться своим командам, как в «Терминаторе-3».

В заключение специалист Эльмана Пашаева приводит картинку со своим видением возможных причин аварии. Среди которых наглядно показано, что могло привести к смертельному ДТП не по вине Михаила Ефремова. Это и ослепляющий луч лазера; неожиданная весть, пришедшая по телефону; внешнее воздействие спутником и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова.