Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

Свидетель Пашаева — Александр Кобец — описал человека, который был за рулем машины Ефремова сразу после аварии. По словам тайного свидетеля, они подбежали к машинам сразу же после того как услышали удар.

«Мы гуляли в сторону Пассажа после пива, услышали удар и подошел к белой машине, которая в хлам. Я вижу — машина смята, через пару секунд к джипу», — рассказал Кобец.

Во внедорожнике сидели два человека, утверждает свидетель. При этом потом рассказывает, что за рулем сидел один, а второй стоял у джипа со стороны пассажира. И именно второй был никто иной, как Михаил Ефремов.

По словам свидетеля, водитель за рулем внедорожника — мужчина младше 40 лет. Он был одет в болоньевую жилетку. Свидетель по просьбе Пашаева смог описать, как выглядел мужчина на водительском сиденье.

На месте аварии в тот день видели актера Ивана Стебунова, изначально было предположение, что артист находился вместе с Ефремовым в машине. Однако потом выяснилось, что коллега Михаила Ефремова подъехал позднее. Именно он, являясь брюнетом 38 лет, подходит под описание тайного свидетеля.

5-tv.ru

Также Кобец отрицательно ответил на вопрос самого артиста, похож ли был водитель джипа на Ефремова.

Примечательно, что при дальнейших расспросах выяснилось, что Кобец не видит одним глазом, в детстве ему заменили хрусталик. Вторым глазом свидетель также видит не на 100%. У него минус 3 диоптрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей.