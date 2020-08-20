Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

|
Марина Неруцких
1 542

По словам очевидца, сам артист стоял возле своего джипа со стороны пассажира.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Свидетель Пашаева — Александр Кобец — описал человека, который был за рулем машины Ефремова сразу после аварии. По словам тайного свидетеля, они подбежали к машинам сразу же после того как услышали удар.

«Мы гуляли в сторону Пассажа после пива, услышали удар и подошел к белой машине, которая в хлам. Я вижу — машина смята, через пару секунд к джипу», — рассказал Кобец.

Во внедорожнике сидели два человека, утверждает свидетель. При этом потом рассказывает, что за рулем сидел один, а второй стоял у джипа со стороны пассажира. И именно второй был никто иной, как Михаил Ефремов.

По словам свидетеля, водитель за рулем внедорожника — мужчина младше 40 лет. Он был одет в болоньевую жилетку. Свидетель по просьбе Пашаева смог описать, как выглядел мужчина на водительском сиденье.

На месте аварии в тот день видели актера Ивана Стебунова, изначально было предположение, что артист находился вместе с Ефремовым в машине. Однако потом выяснилось, что коллега Михаила Ефремова подъехал позднее. Именно он, являясь брюнетом 38 лет, подходит под описание тайного свидетеля.

5-tv.ru

Также Кобец отрицательно ответил на вопрос самого артиста, похож ли был водитель джипа на Ефремова.

Примечательно, что при дальнейших расспросах выяснилось, что Кобец не видит одним глазом, в детстве ему заменили хрусталик. Вторым глазом свидетель также видит не на 100%. У него минус 3 диоптрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
20 авг
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
20 авг
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
20 авг
Пашаев представил тайного свидетеля, который должен доказать невиновность Ефремова
20 авг
«Очухались только на третий день»: жена Ефремова рассказала о записи видеообращения
20 авг
Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей
20 авг
Маски сорваны? Сегодня выступит ключевой свидетель защиты по Ефремову
19 авг
Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства
19 авг
Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
19 авг
Конспирология или факты? Чем запомнился очередной день в суде по Ефремову
19 авг
Эксперт Пашаева считает, что в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Стал известен приоритетный диагноз Навального
17:06
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
16:50
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
16:47
Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
16:42
Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
16:39
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

Сейчас читают

Валентину Легкоступову кремировали
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок