Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова
По словам очевидца, сам артист стоял возле своего джипа со стороны пассажира.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Свидетель Пашаева — Александр Кобец — описал человека, который был за рулем машины Ефремова сразу после аварии. По словам тайного свидетеля, они подбежали к машинам сразу же после того как услышали удар.
«Мы гуляли в сторону Пассажа после пива, услышали удар и подошел к белой машине, которая в хлам. Я вижу — машина смята, через пару секунд к джипу», — рассказал Кобец.
Во внедорожнике сидели два человека, утверждает свидетель. При этом потом рассказывает, что за рулем сидел один, а второй стоял у джипа со стороны пассажира. И именно второй был никто иной, как Михаил Ефремов.
По словам свидетеля, водитель за рулем внедорожника — мужчина младше 40 лет. Он был одет в болоньевую жилетку. Свидетель по просьбе Пашаева смог описать, как выглядел мужчина на водительском сиденье.
На месте аварии в тот день видели актера Ивана Стебунова, изначально было предположение, что артист находился вместе с Ефремовым в машине. Однако потом выяснилось, что коллега Михаила Ефремова подъехал позднее. Именно он, являясь брюнетом 38 лет, подходит под описание тайного свидетеля.
Также Кобец отрицательно ответил на вопрос самого артиста, похож ли был водитель джипа на Ефремова.
Примечательно, что при дальнейших расспросах выяснилось, что Кобец не видит одним глазом, в детстве ему заменили хрусталик. Вторым глазом свидетель также видит не на 100%. У него минус 3 диоптрии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей.
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