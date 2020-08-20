Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей

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Марина Неруцких
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Представители семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым подали ходатайство о приобщении протокола письменных доказательств подкупа.

Суд в шоке: адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокаты коллективно обвинили Пашаева в подкупе свидетелей. Представители семьи погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова подали ходатайство о приобщении протокола письменных доказательств подкупа.

Заявление юристов с обвинениями Эльмана Пашаева основывается на видеозаписи журналистов, что защитник Михаила Ефремова сам рассказывал, что подкупал свидетелей. Других доказательств у стороны семьи Захарова — нет.

Заседание Пресненского суда Москвы по делу Михаила Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП 8 июня, проходит третий день. Адвокат артиста Эльман Пашаев ранее обещал вызвать на допрос свидетеля, благодаря показаниям которого якобы выяснится, что Михаил Ефремов - не виновен в смертельной аварии на Смоленской площади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про эксперта Пашаева, который предположил, что авто Ефремова могли управлять хакеры.

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