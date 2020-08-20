Добровинский считает, что судья не поверит слепому на один глаз свидетелю по делу Ефремову
Очевидец произошедшего Александр Кобец ранее на очередном заседании суда утверждал, что за рулем находился не Михаил Ефремов.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Адвокат родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал, как, по его мнению, суд отнесется к показаниям допрошенного 20 августа свидетеля Александра Кобец. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам адвоката, суд не воспримет всерьез заявления очевидца.
«Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина стояла колесами кверху», — рассказал Добровинский.
Однако по материалам дела известно, что автомобиль Сергея Захарова упал на бок.
Ранее оказалось, что Александр Кобец слеп на один глаз, на другом же у него — минус три. Свидетель утверждал, что за рулем автомобиля был не Михаил Ефремов, а другой человек, а актера он видел на пассажирском сидении. Водителем, по его описанию, был молодым человеком в серой футболке и жилетке.
Александр Кобец проживает в Иваново, он сам связался с адвокатом Ефремова Эльмаром Пашаевым с помощью социальной сети Facebook. Сейчас очевидец остановился в хостеле напротив конторы адвоката, переезд и проживание ему оплатил защитник актера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный врач Михаила Ефремова испытывал на актере лекарство от коронавируса, которое сам разработал.
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