Добровинский считает, что судья не поверит слепому на один глаз свидетелю по делу Ефремову

Адвокат родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал, как, по его мнению, суд отнесется к показаниям допрошенного 20 августа свидетеля Александра Кобец. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам адвоката, суд не воспримет всерьез заявления очевидца.

«Я не думаю, что он вызовет доверие у судьи, он говорит, что машина стояла колесами кверху», — рассказал Добровинский.

Однако по материалам дела известно, что автомобиль Сергея Захарова упал на бок.

Ранее оказалось, что Александр Кобец слеп на один глаз, на другом же у него — минус три. Свидетель утверждал, что за рулем автомобиля был не Михаил Ефремов, а другой человек, а актера он видел на пассажирском сидении. Водителем, по его описанию, был молодым человеком в серой футболке и жилетке.

Александр Кобец проживает в Иваново, он сам связался с адвокатом Ефремова Эльмаром Пашаевым с помощью социальной сети Facebook. Сейчас очевидец остановился в хостеле напротив конторы адвоката, переезд и проживание ему оплатил защитник актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный врач Михаила Ефремова испытывал на актере лекарство от коронавируса, которое сам разработал.