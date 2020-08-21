Адвокат Ефремова попросил об отводе судьи из-за «предвзятости»

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Марина Неруцких
Срочная новость 64

Эльман Пашаев заявил ходатайство об отводе судьи по делу о пьяном смертельном ДТП.

Адвокат Ефремова попросил об отводе судьи из-за «предвзятости»

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Ефремова попросил об отводе судьи из-за «предвзятости». Юрист Эльман Пашаев, представляющий сторону заслуженного артиста, заявил ходатайство об отводе судьи по делу о пьяном смертельном ДТП. По мнению правозащитника, судья проявляет «заинтересованность» в данном деле и занимается тем, что «изматывает участников».

«Если прокурор задает вопрос, вы разрешаете. Если задаю вопрос я, вы его снимаете», — к тому же обиженно заявил Пашаев.

«Дайте нам работать, создайте нам условия работы!» — требует адвокат Ефремова.

В Пресненском суде Москвы идет очередное заседание по делу о «пьяном» ДТП Михаила Ефремова. Накануне Пашаев пообещал предоставить суду второго свидетеля, который видел, кто на самом деле сидел за рулем внедорожника артиста в момент аварии. Однако сегодня, предварительно опоздав на заседание, Пашаев заявил, что его свидетель, якобы находящийся в данный момент в Анапе, не сможет дать показания, потому что его — Пашаева — слишком поздно об этом предупредили.

В дальнейшем, адвокат Ефремова выдвинул еще ряд претензий судье, после чего заявил о ее якобы субъективности.

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