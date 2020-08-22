«Нечего выносить было»: Наталья Штурм ответила возмущенным похоронами Легкоступовой фанатам
Поклонники покойной певицы недовольны, что их не пустили на траурную церемонию и не позволили проводить любимую артистку в последний путь аплодисментами.
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Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Подруга Валентины Легкоступовой, певица Наталья Штурм в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила возмущенным фанатам покойной артистки, которые решили, что похороны прошли «не по-людски». Люди, которых не пустили на траурную церемонию, писали в соцсетях, что им не дали проводить в Легкоступову в последний путь аплодисментами.
Однако, по словам Натальи Штурм, это «обычный порядок вещей», поскольку прощание проходит для членов семьи и близких друзей.
«В зале были только близкие люди или те, с кем она работала, встречалась на гастролях и так далее. А также ее ближайшие родственники, тетя, мама, дочь, сын и некоторые приближенные к семье люди. И специально закрыли двери для того, чтобы туда никто не мог попасть в этот момент, когда шло отпевание», — сказала певица.
По ее словам, она была не на одном отпевании, и всегда это выглядело именно так — двери закрывались и оставались только свои. Штурм также напомнила, что сам по себе процесс кремации не предполагает никакого выноса гроба.
«Что касается дальнейшего, то выносить-то что было, можно спросить? Нечего выносить было. Все, гроб уехал вниз и закрылись ворота… Створки закрылись — все, и мы все пошли к выходу», — рассказала певица.
Она отметила, никто не делал похороны Легкоступовой закрытыми. Поклонники имели возможность проститься с артисткой на панихиде — до отпевания.
«А по поводу того, что не было аплодисментов, мы аплодировали очень долго, стояли, на поминках. Это были искренние с любовью аплодисменты нашей коллеге», — сказала Штурм.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, поклонники Валентины Легкоступовой выяснили, сколько стоил необычный белый итальянский саркофаг, в котором хоронили певицу.
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