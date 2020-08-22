Грандиозный скандал разразился во время похорон заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой. Его инициатором выступили преданные поклонники звезды, которых ее родственники не пустили на процессию.

Как известно, семья Легкоступовой, в частности, ее дочь Анетта Бриль, ни раз заявляла о желании сделать церемонию прощания с певицей закрытой. Как пояснял художник Никас Сафронов, близкие артистки не хотели, чтобы «СМИ фотографировали ее в гробу». При этом призывал их отказаться от затеи, поскольку фанаты «должны проводить любимицу в последний путь аплодисментами».

К сожалению, к совету художника никто не прислушался. В результате чего и произошел конфликт. Как сообщает «Собеседник.ru», пока Легкоступову отпевали, поклонники терпеливо томились на улице в ожидании, что их пригласят. Однако этого не случилось: через час работники Троекуровского кладбища попросили всех на выход, объявив, что церемония завершилась.

«Это не по-людски! Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?» — цитирует издание озлобленных поклонников звезды.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌎Московский Бизнес Портал (@globalmsk.ru) 20 Авг 2020 в 3:47 PDT

Как и следовало того ожидать, никто из родственников исполнительницы на эти комментарии не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия огласила свою версию гибели заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой.