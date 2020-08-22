«Похоронили не по-людски!» — фанаты Легкоступовой возмущены поведением ее родных

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Виктория Андреева
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Церемония прощания с известной певицей состоялась 20 августа.

«Похоронили не по-людски!» — фанаты Легкоступовой возмущены поведением ее родных

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

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Умерла Валентина Легкоступова

Грандиозный скандал разразился во время похорон заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой. Его инициатором выступили преданные поклонники звезды, которых ее родственники не пустили на процессию.

Как известно, семья Легкоступовой, в частности, ее дочь Анетта Бриль, ни раз заявляла о желании сделать церемонию прощания с певицей закрытой. Как пояснял художник Никас Сафронов, близкие артистки не хотели, чтобы «СМИ фотографировали ее в гробу». При этом призывал их отказаться от затеи, поскольку фанаты «должны проводить любимицу в последний путь аплодисментами».

К сожалению, к совету художника никто не прислушался. В результате чего и произошел конфликт. Как сообщает «Собеседник.ru», пока Легкоступову отпевали, поклонники терпеливо томились на улице в ожидании, что их пригласят. Однако этого не случилось: через час работники Троекуровского кладбища попросили всех на выход, объявив, что церемония завершилась.

«Это не по-людски! Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?» — цитирует издание озлобленных поклонников звезды.

 
 
 
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Как и следовало того ожидать, никто из родственников исполнительницы на эти комментарии не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Валерия огласила свою версию гибели заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой.

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