«Искать логику нет смысла» — Жорин об отказе Ефремова от услуг адвоката Пашаева
О намерении сменить защитника актер объявил на заседании суда 21 августа.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Искать какую-то логику в действиях сторон на процессе по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова не стоит. Такое мнение высказал в интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя отказ актера от услуг защитника Эльмана Пашаева.
«Мне кажется, в истории с Ефремовым искать какую-то логику в действиях той или иной стороны может быть и не совсем правильно. Я не могу утверждать, но лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям. При этом характеризовать поведение и стратегию адвокатов я не могу в силу адвокатской этики», — сказал Жорин.
Юрист также отметил, что в судебной практике крайне редко клиенты, отказываясь от адвоката, позволяют ему оставаться консультантом.
«Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно нет смысла отказываться от адвоката, но тем не менее прислушиваться к его советам. Лично мне так кажется, хотя еще раз повторюсь, я не ищу логики в действиях той или иной стороны в рамках данного процесса», — заключил Сергей Жорин.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, на заседании суда 21 августа Михаил Ефремов заявил, что он устал от «хихиканий» в адрес своих защитников и поэтому намерен сменить адвоката. При этом, по его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта. Комментируя решение актера, известный адвокат, заслуженный юрист РФ Генрих Падва поддержал его, назвав действия Пашаева «возмутительными» и «убивающими» клиента.
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