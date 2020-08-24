Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть

Советская и российская эстрадная певица, исполнительница хита «Ягода-малина», скончавшаяся в 54 года, Валентина Легкоступова при жизни дала намек на то, что могла предчувствовать свою смерть. На одном из интервью с представителями прессы артистка появилась в черном наряде с изображением скелетов и черепов. В беседе с журналистами Легкоступова сделала неоднозначное заявление, пишет Popcake.

«Я следую трендам. Но не стоит переживать. Я советовалась по этому поводу со священником, на что он мне ответил, что я могу носить такие вещи. А мрачная символика говорит о том, что я абсолютно не боюсь перейти из мира живых в мир мертвых», — сказала певица, отвечая на вопрос о своем провокационном внешнем виде.

Ранее экстрасенс также говорила, что привлечь гибель в судьбу Легкоступовой могла ее своеобразная татуировка. На теле знаменитости был рисунок, изображающий скелет из американского мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».