Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть

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Карина Бернтгольц
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Исполнительница хита «Ягода-малина» признавалась, что не боится перейти из мира живых в мир мертвых.

Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть

Фото: Instagram @legkostupovavalentina

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Советская и российская эстрадная певица, исполнительница хита «Ягода-малина», скончавшаяся в 54 года, Валентина Легкоступова при жизни дала намек на то, что могла предчувствовать свою смерть. На одном из интервью с представителями прессы артистка появилась в черном наряде с изображением скелетов и черепов. В беседе с журналистами Легкоступова сделала неоднозначное заявление, пишет Popcake.

«Я следую трендам. Но не стоит переживать. Я советовалась по этому поводу со священником, на что он мне ответил, что я могу носить такие вещи. А мрачная символика говорит о том, что я абсолютно не боюсь перейти из мира живых в мир мертвых», — сказала певица, отвечая на вопрос о своем провокационном внешнем виде.

Ранее экстрасенс также говорила, что привлечь гибель в судьбу Легкоступовой могла ее своеобразная татуировка. На теле знаменитости был рисунок, изображающий скелет из американского мультфильма Тима Бертона «Труп невесты».

Заслуженная артистка Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль нашла мать с пробитой головой, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии. Когда звезде стало хуже, ее госпитализировали в больницу с отеком мозга и сделали трепанацию черепа. Знаменитость впала в кому, из которой так и не вышла.

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Умерла Валентина Легкоступова
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