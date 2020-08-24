Французские болельщики устроили уличные беспорядки после финала Лиги чемпионов

Проигрыш французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) германской «Баварии» в финальном мачте Лиги чемпионов вылился в массовые беспорядки на улицах Парижа. Встреча команд в Лиссабоне завершилась со счетом 1:0. Победный мяч на 59-й минуте игры забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, ныне выступающий за мюнхинцев.

После поражения ПСЖ болельщики заполнили центральные улицы Парижа, начали жечь фальшфейеры, пускать фейерверки, кидать петарды, портить чужие автомобили и городскую собственность. Помимо выкриков недовольных исходом матча в толпе слышатся антиправительственные лозунги.

Как уточняет ТАСС, футбольные хулиганы пытаются пробиться с Елисейских полей на площадь генерала Шарля де Голля. Туда стянуты правоохранительные подразделения, которые несколько раз применили слезоточивый газ. Порядок на месте обеспечивают три тысячи полицейских и жандармов. На улицах произошли несколько стычек фанатов и силовиков. Число задержанных возросло до 22 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты «Пари Сен-Жермен» жарко отметили исторический выход клуба в финал ЛЧ.