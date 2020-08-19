Фанаты «Пари Сен-Жермен» жарко отметили исторический выход клуба в финал ЛЧ

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Праздничное шествие в центре Парижа завершилось яростными столкновениями с полицией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antoine Flament; 5-tv.ru

Тема:
Лига Чемпионов

Массовые уличные беспорядки этой ночью вспыхнули на улицах французской столицы после победы местного футбольного клуба в полуфинале Лиги Чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» впервые в своей истории пробился в финал и это событие фанаты отметили шумно. Сотни тысяч болельщиков устроили шествие по центру города. В какой-то момент в толпе стали взрываться петарды и дымовые шашки. Разгоряченные фанаты бросились крушить припаркованные автомобили и витрины магазинов. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Шумно отметили победу и сами игроки «Пари Сан Жермен». Так нападающий клуба Неймар сначала устроил танцы в раздевалке, а после веселье продолжилось в автобусе.

Тема:
Лига Чемпионов
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