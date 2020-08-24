Взрыв на газопроводе под Дамаском назвали терактом

Этой ночью вся Сирия погрузилась во мрак. Мощный взрыв на газопроводе неподалеку от Дамаска оставил всю страну без электричества на несколько часов.

По словам очевидцев, сначала был слышен сильный хлопок, затем в небо поднялись огромные столбы пламени. В сирийском министерстве нефти полагают, что причиной взрыва мог стать теракт. О жертвах или пострадавших — данных пока нет. Сейчас специалисты работают над устранением последствий аварии. По данным местных СМИ, электричество уже дали в нескольких провинциях. Пожарные справились с огнем после произошедшего ЧП. Полностью работы планируется завершить к вечеру.