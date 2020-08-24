«Все идет к обвинительному приговору»: Добровинский получил «сверхинтересную» информацию по делу Ефремова

Представитель семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский, посетив экстренное совещание вместо несостоявшегося судебного заседания, по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Евремова, заявил, что получил «сверхинтересную» информацию.

«Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд. Все хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная», — заявил Добровинский возле здания Пресненского суда, отметив, что «все идет к обвинительному приговору».

Сегодняшнее заседание было отложено до 31 августа из-за того, что Ефремов так и не нашел нового адвоката вместо Эльмана Пашаева.

Как сообщал 5-tv.ru, что 21 августа на заседании суда по уголовному делу о ДТП Михаил Ефремов заявил, что он устал от «хихиканий» в адрес своих защитников и поэтому намерен сменить адвоката. При этом, по его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта. Ранее действия актера прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Юрист заявил, что не видит логики в действиях обеих сторон скандального процесса.

«Пьяное» ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре столицы. Джип актера врезался в фургон Lada на Смоленской площади. Водитель машины скончался в больнице. Сам Ефремов сначала каялся в видеообращении к родным погибшего, а теперь отрицает вину. Адвокат Эльман Пашаев в ходе защиты артиста пытался представить суду тайного свидетеля, который якобы видел, что за рулем внедорожника актера был не Ефремов. Ранее 5-tv.ru писал, чем закончилась попытка Пашаева убедить суд в непричастности актера к аварии.