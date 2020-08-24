Детский спорт и COVID-19: тысячи юных спортсменов мечтают вернуться к тренировкам

О соревнованиях пока приходится только мечтать тысячам юных спортсменов. Все детские состязания в стране под запретом до января 2021 года. Проводить можно лишь коммерческие турниры, но к начинающим футболистам или шахматистам это не имеет никого отношения.

Исправить несправедливость требуют и тренеры и родители и сами дети. Есть ли шанс вернуть соревнования выяснял Максим Облендер.

За тренировкой родители наблюдают из-за решетки. И дело не в страхе, что мячом может прилететь, а в ограничениях из-за коронавируса. Их много. Но самое спорное — играешь ли ты в мяч, в шахматы, да хоть в городки — все детские соревнования до 1 января 2021 года под запретом.

«Все коммерческие турниры взрослые, пожалуйста, идите играйте, а куда детям? А родителям? Вот у нас команд 2007-го года 40, восьмого — 40. Если десять возрастов — это 400 команд футбольных! И у всех есть болельщики, родители», — говорит отец футболиста Павел Ладифян.

Коммерческие — это, когда матч «Зенита» против «ЦСКА» собирает 29 тысяч зрителей.

Дети готовы соревноваться и без зрителей: к примеру, если на массовые мероприятия — запрет, то два теннисиста в зале или два шахматиста за столом — это массовое мероприятие? Но игры разрешены только с партнерами по команде, а это мало кому интересно.

Для ребят 2003-го года рождения этот сезон выпускной в детском футболе. Первенство города по сути главное место, где их могли заметить селекционеры уже взрослого футбола. Но его отменили, как итог — часть ребят после снятия режима самоизоляции вообще не вернулись на тренировки.

«У нас есть парни, которые последнюю свою игру на детско-юношеском первенстве провели в 15 лет. У кого ноябрь–декабрь дни рождения. А это большая проблема. У нас подготовка этапная и соревновательный момент — это одно из основополагающих в нашей подготовке», — говорит тренер по футболу Сергей Мельников.

Ограничения введены Главным санитарным врачом, комплекс мер разработан Роспотребнадзором. При том, что врачи утверждают — дети переносят вирус легче. С оговоркой: обычные. Не спортсмены.

«Интенсивные физические нагрузки требуют больших усилий от организма ребенка. В случае если он заразится вирусом, он при интенсивности высоких нагрузок может перенести не так как обычно ребенок нетренированный», — говорит главврач многофункционального медцентра Екатерина Черноруцкая.

Но ведь тренировки разрешены, хором кричат тренеры и родители! В том числе силовые. Штанга, хоккей, а соревнования — нет.

«Мы же работаем для чего, чтобы у ребят была возможность заниматься, чтобы их можно было чему-то научить. Чтобы они не слонялись по дворам, чтобы они занимались спортом. Некоторые лишний вес набрали. Некоторые совсем в плохой форме спортивной. Главное, что они чувствуют эту несправедливость», — говорит руководитель футбольного клуба «Владимирский экспресс», тренер Леонид Вороховский.

Бороться с несправедливостью Леонид решил, опубликовав в интернете петицию — за несколько дней ее подписали более трех тысяч человек. Адресовал представителям власти.

«Понятно, чиновники сейчас так или иначе запрещают детям занятия спортом, они пытаются ограничить и предотвратить массовое заражение коронавирусом. Не хочется, чтобы были какие-то последствия и мы потеряем время и дети будут болеть», — считает депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Перестраховываемся, чтобы никто не заболел — эту же короткую мысль на двух листах высказал и спорткомитет Петербурга — единственный, кто не проигнорировал наши запросы:

«Комитетом прорабатывается вопрос возобновления проведения спортивных соревнований для спортсменов всех возрастных категорий. Однако, установленные на территории Санкт-Петербурга отдельные запреты и ограничения являются превентивными мерами, носящими временный характер».

Что такое «превентивные» меры, детям вряд ли известно. Зато интересно сколько продлится их «временный характер». А еще, почему ездить в переполненном людьми метро на тренировку можно, а играть с соперником — даже при пустом стадионе — нет. А главное, к чему стремиться, если не к медалям, борьбе за клуб, район и город?