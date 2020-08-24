Предложение депутатов Госдумы выплачивать россиянам по десять тысяч рублей на сборы детей в школу не всем показалось хорошим. Среди массы поддержавших идею были и те, кто откровенно высказывался о низкой вероятности ее реализации.

К примеру, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский счел законопроект социально значимым, но требующим колоссальных финансовых вложений. По мнению эксперта, обеспечить выплатами всех без исключения родителей просто невозможно.

Трудно реализуема?

В беседе с «Экономика сегодня» политик уточнил, что деньги в государственном бюджете, безусловно, есть. Однако главный вопрос состоит в том, на какие конкретно цели их потратят. Для сравнения Рязанский привел в пример отчет по расходам на субсидии для детей в период пандемии коронавируса.

«26 миллионов ребятишек получили выплаты в размере десяти тысяч рублей. Вся сумма выплат, предусмотренная на период пандемии, обошлась бюджету больше, чем в 580 миллиардов рублей. В данном случае средства предоставлялись только детям в возрасте с семи до шестнадцати лет. А для реализации новой инициативы депутатов придется найти как минимум половину этой суммы», — подчеркнул государственный деятель.

Таким образом, чтобы сохранить «покупательскую способность» вышеупомянутой ежегодной выплаты, Рязанский предлагает, во-первых, предоставлять ее только тем детям, кто является гражданами РФ. Во-вторых, поддерживать, для начала, малоимущие семьи из регионов. В противном случае не видит целесообразности в принятии данного закона.

«Мне кажется, что новая инициатива, скорее всего, не будет реализована — речь должна идти прежде всего о тех семьях, которые сами не могут справиться с задачей перед новым учебным годом. <…> Поддерживать абсолютно все семьи, имеющие, в том числе, и хороший достаток, не очень справедливо», —отметил эксперт.

Просто необходима!

В свою очередь лидер общественного движения «Национальный родительский комитет», член Общественной палаты РФ Ирина Волынец утверждает, что данные выплаты не блажь, а жесткая необходимость. Общественный деятель напомнила, что ежегодно тысячи семей вынуждены брать кредиты в микрофинансовых организациях, чтобы собрать ребенка в школу. Потом им приходится отдавать долги с накруткой едва ли не в 1000%.

«Это кабала для наших семей! <…> Никто из родителей не откажется получить лишнюю копеечку, которую они пустят на ребенка. Если считать, школьную форму, спортивную форму и портфель, то в эту сумму уложиться невозможно. Лучше, чтобы она была больше, но 10 тысяч рублей тоже очень хорошая цифра, хорошее подспорье для наших семей», — заявила Волынец в интервью радио Sputnik.

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