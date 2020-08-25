Дочь Легкоступовой отправила в последний путь мать с таинственным подарком

На церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой ее дочь Анетта Бриль что-то положила к матери в гроб. О поступке наследницы покойной рассказали присутствовавшие на закрытом от посторонних мероприятии коллеги и близкие артистки, пишет «Дни.ру».

Что именно это могло быть, никто не знает. Сверток был небольшим. Предположительно, Бриль отправила мать в последний пусть с каким-то важным для них обеих предметом, однако, каким именно, пока неясно. После прощания на Троекуровском кладбище Валентину Легкоступову кремировали.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа после нескольких дней, проведенных в коме. Причины ее состояния называют самые разные — от случайной травмы по неосторожности до гибели из-за сильного алкогольного опьянения. Семья и близкие певицы очень резко реагируют на слухи о возможной зависимости Легкоступовой от спиртных напитков.

Ранее 5-tv.ru писал, что на похоронах Валентины Легкоступовой ее дочь дала важную клятву.